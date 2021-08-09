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Канадская семья случайно обнаружила меч 19-го века на своем дворе

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Alistair Steele/CBC

Рабочие, раскапывавшие почву во дворе семьи Сигуэн в Оттаве для того, чтобы сделать пристройку к дому, случайно обнаружили старый меч, сообщает Cbc.

Из-за того, что артефакт очень много лет лежал в земле, надписи и орнамент на нем стерлись, а само оружие заржавело, что оставило супружескую чету в недоумении по поводу происхождения таинственной находки на их участке. Рене Сигуэн удалось с помощью поиска в интернете выяснить, что подобная модель мечей использовалась в британской королевской пехоте во время Крымской и Англо-Бурских войн, а также солдатами армии конфедератов в США, но для точной идентификации вещи семье нужна была помощь ученых.

Сигуэнам пришлось переждать карантин, объявленный в стране из-за коронавируса прежде, чем передать меч специалистам из Канадского военного музея, которые датировали находку 1897 годом. Тем не менее, тогда возник вопрос о том, что этот меч делал на участке, если первая постройка там была сооружена почти двадцатью годами позднее, в 1914 году. Ученые считают маловероятным, что военный офицер мог просто потерять оружие, поскольку им выдавалось оружие под расписку.

В ходе дальнейших поисков удалось выяснить что первый хозяин дома, Эндрю Имлах был офицером кавалерии. Несмотря на то, что оружие кавалеристов явным образом отличается от пехотного, историки предполагают, что Имлах мог перед кавалерией служить небольшое время в местном ополчении и сохранить меч в память о начале своей военной карьеры, или же получить его в качестве посмертного подарка от одного из сослуживцев. Потомки Имлаха, на которых удалось выйти, сообщили, что ничего не знали об оружии.

Ранее сообщалось, что контейнеры с документами нацистов были случайно найдены в стене пострадавшего от наводнения административного здания в Германии.

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