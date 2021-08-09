ФМБА: в России нет дефицита донорской крови

В России нет дефицита донорской крови и ее компонентов, заявили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, сообщает ТАСС.

«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждения службы крови нет дефицита крови и ее компонентов. На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в 5 раз», — заявили в агентстве.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на заявления медиков и данные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщил, что в некоторых регионах страны эти запасы находятся на «критическом минимуме».

Сославшись на директора Центра крови ФМБА, главного внештатного трансфузиолога Софию Голосову, издание сообщило, что донорам запрещается сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также в течение месяца после второй дозой вакцины, что якобы должно снизить количество поступающей в банки крови.