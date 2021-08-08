Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нэнси Пелоси рассказала, что у нее были «дела поважнее» вечеринки... 00:23
Карпин ответил, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира — 2022 00:10
В норвежском порту загорелся российский траулер 00:00
Украинский призер Игр-2020: в фото Магучих с Ласицкене нет измены 08.08.2021, 23:51
CNN: больницы во Флориде «переполнены» детьми с коронавирусной... 08.08.2021, 23:43
Ягудин заявил, что теперь на ОИ появилась самая важная оценка —... 08.08.2021, 23:33
ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти 14-летней девочки во... 08.08.2021, 23:23
Слуцкий о плохом поле «Ак Барс Арены»: здесь проводятся свадьбы, форумы... 08.08.2021, 23:18
В США от рака умерла звезда сериала «Клиника» 08.08.2021, 23:15
Австралийцы о пьяном дебоше по пути с Олимпиады: это же не третья... 08.08.2021, 22:57

Обвинившая губернатора Нью-Йорка в домогательствах женщина впервые заговорила публично

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
CBS/Global Look Press

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо «нарушил закон» и должен быть привлечен к ответственности. Об этом заявила бывший исполнительный помощник губернатора-демократа Бриттани Комиссо, сообщает FoxNews.

Комиссо является одной из 11 женщин, которые обвинили губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что чиновник совершил преступление и должен понести за это ответственность.

Слова Комиссо впервые прозвучали публично. Ранее она фигурировала в документах как «исполнительный помощник губернатора номер один». По ее словам, Куомо домогался ее в 2019-2020 годах и даже засовывал руку под ее блузку.

Из предполагаемых жертв губернатора Нью-Йорка первой в полицию обратилась именно Коммиссо. По результатам рассмотрения ее заявления Куомо могут предъявить уголовные обвинения. В настоящее время прокуратура штата никаких обвинений пока не предъявляла.

Ранее президент США Джо Байден призвал Куомо подать в отставку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Такое отношение недопустимо»: в России разберутся с судейством в Токио
Милонов заявил о «продажности» судейства на Олимпийских играх
«Они болеют принципиально легче»: стоит ли проводить массовую вакцинацию детей
Глава «Вектора» рассказал о детской вакцинации и активности штамма «дельта»
До чего довел Brexit: в Британии опустели полки супермаркетов
Кабмин Великобритании привлечет армию к борьбе с продовольственным кризисом
Познер об Олимпиаде-2020: мы заслужили наказание за допинговый скандал
В честь олимпийцев Мацуев и Башмет объединили Первый концерт Чайковского и хит Queen
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
На Украине заявили, что страна живет в экологический долг
Новости и материалы
Нэнси Пелоси рассказала, что у нее были «дела поважнее» вечеринки к юбилею Обамы
Карпин ответил, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира — 2022
В норвежском порту загорелся российский траулер
Украинский призер Игр-2020: в фото Магучих с Ласицкене нет измены
CNN: больницы во Флориде «переполнены» детьми с коронавирусной инфекцией
Ягудин заявил, что теперь на ОИ появилась самая важная оценка — «за гражданство»
ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти 14-летней девочки во время родов
Слуцкий о плохом поле «Ак Барс Арены»: здесь проводятся свадьбы, форумы, Хакамада приезжает
В США от рака умерла звезда сериала «Клиника»
Австралийцы о пьяном дебоше по пути с Олимпиады: это же не третья мировая
В «Векторе» объяснили высокую заразность «дельта»-штамма COVID-19
Умер петербургский журналист Дмитрий Запольский
Российский футболист забил первый гол за «Шальке»
Тимановская объяснила смысл своего послания «Я просто хотела бежать»
В Турции заявили, что представляющих угрозу для населенных пунктов пожаров не осталось
НАСА запустит миссию к астероиду, который может сделать миллиардером каждого жителя Земли
«Динамо» обыграло ЦСКА в столичном дерби
В «Векторе» не увидели необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19
Все новости
«Первые случаи — в ноябре 2019-го»: США обвинили в сокрытии информации по COVID-19
В Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане
Серебро в гандболе и злоключения гимнасток: итоги последнего дня Олимпиады
В заключительный день Игр в Токио Россия завоевала две серебряные медали
«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов
В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов
«Лейтенант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ»: Магучих затравили в соцсетях
Прыгунью Магучих вызвали на беседу в Минобороны Украины после фото с Ласицкене
Депутата-коммуниста обвинили в убийстве инвалида
В Башкирии обнаружили пьяного депутата горсовета рядом с трупом
С призраком Бандероса: как продаются и покупаются виллы знаменитостей
Риэлторы рассказали, какую недвижимость предпочитают россияне покупать в Британии
Гузель Закирова — художница из Казахстана, которая воспевает красоту и силу уйгурской женщины
Как художница из Казахстана обрела свои корни в Китае
Устрицы из баклажанов: как веганы едят то, что им нельзя
Из чего делают веганские деликатесы, которые не могут быть растительными
Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный
Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали
«Повторение Вьетнама»: что НАТО будет делать с Афганистаном
Готовы ли ключевые страны НАТО к взаимодействию с талибами*
Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса
Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий вместо имен богов
В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил
В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой
«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях