Обвинившая губернатора Нью-Йорка в домогательствах женщина впервые заговорила публично

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо «нарушил закон» и должен быть привлечен к ответственности. Об этом заявила бывший исполнительный помощник губернатора-демократа Бриттани Комиссо, сообщает FoxNews.

Комиссо является одной из 11 женщин, которые обвинили губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. Женщина утверждает, что чиновник совершил преступление и должен понести за это ответственность.

Слова Комиссо впервые прозвучали публично. Ранее она фигурировала в документах как «исполнительный помощник губернатора номер один». По ее словам, Куомо домогался ее в 2019-2020 годах и даже засовывал руку под ее блузку.

Из предполагаемых жертв губернатора Нью-Йорка первой в полицию обратилась именно Коммиссо. По результатам рассмотрения ее заявления Куомо могут предъявить уголовные обвинения. В настоящее время прокуратура штата никаких обвинений пока не предъявляла.

Ранее президент США Джо Байден призвал Куомо подать в отставку.