В «Векторе» объяснили высокую заразность «дельта»-штамма COVID-19

Необходимое для заражения количество вирусных частиц у «дельта»-штамма коронавируса ниже в десять раз, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».

Ранее сообщалось, что для борьбы со штаммом «дельта» COVID-19 может понадобиться новая вакцина. По данным агентства Bloomberg, эффективность существующих вакцин упала до 49%, в связи с чем появляется необходимость в разработке нового препарата против штамма «дельта».