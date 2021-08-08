В Турции заявили, что представляющих угрозу для населенных пунктов пожаров не осталось

Лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам в Турции, больше нет. Об этом в эфире телеканала A Haber рассказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

«Сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены», — добавил он.

По словам Пакдемирли, на данный момент в стране «продолжается борьба с пятью пожарами из 240».

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Для тушения пожаров в Турцию были направлены ,в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.

Ранее директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон посоветовал россиянам внимательно выбирать места для отдыха на фоне лесных пожаров в Турции.