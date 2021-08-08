Минздрав контролирует ситуацию с детьми, отравившимися в поезде Мурманск-Адлер

Минздрав России следит за оказанием медицинской помощи детям, госпитализированным с отравлением с поезда Мурманск-Адлер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«К настоящему моменту за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 87 детей. В Туапсинскую районную больницу №1 госпитализированы 67 человек, 12 человек находятся в Центральной районной больнице Апшеронска и еще восемь человек — в Белореченской центральной районной больнице», — говорится в сообщении.

По данным министерства, состояние детей удовлетворительное и стабильное.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.