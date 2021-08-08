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В Белоруссии заявили об отказе литовских пограничников оказать помощь беженцам

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Reuters

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии заявили, что литовские пограничники не предоставляют медицинскую помощь беженцам, которые в ней остро нуждаются. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным ГПК, белорусские пограничники Сморгонской пограничной группы в воскресенье утром обнаружили на участке поста «Клевица» группу из девяти иностранцев, которую «литовская сторона доставила к границе и пытается насильно выдворить». При этом белорусской стороной нарушение границы допущено не было.

Как сообщил комитет, одной из женщин-беженок стало плохо непосредственно на линии литовско-белорусской границы, из-за чего она потеряла сознание.

«Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что после этого иностранку отвезли в Ошмянскую больницу (в Гродненской области Белоруссии — «Газета.Ru») для проведения медицинского осмотра.

В ГПК также указали, что это уже не первый случай, когда беженцам, которых «принудительно выдворяют литовские силовики», требуется медицинская помощь.

4 августа стало известно, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой умирающего мигранта.

Ранее Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.

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