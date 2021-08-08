Глава СПЧ посоветовал Милонову «следить за языком» после слов депутата о стерилизации геев

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал разобраться с поведением депутата Виталия Милонова после предложения депутата стерилизовать геев. Об этом сообщает «Подъем».

«Мне кажется, что как в советские времена вызывали на партийный комитет и устраивали проработку, его партия должна им заняться. Если депутат Госдумы не читал Конституцию РФ, то это неправильно. Можно посоветовать ему лично почитать Конституцию. Можно негативно относиться к геям и ЛГБТ-сообществу, но политический деятель должен следить за своим языком и не призывать публично к нарушению законов», — сказал он.

Ранее Милонов предложил стерилизовать геев и открывать для них приюты.

Ранее Милонов неоднократно делал скандальные заявления о представителях ЛГБТ и предлагал инициативы, направленные против них. Он называл их «проводниками разрушения семейных ценностей». Политик также советовал геям покинуть Россию и предлагал запретить им приезжать в страну.