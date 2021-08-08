Власти Великобритании из-за нехватки еды в магазинах обратятся за помощью к армии

Правительство Великобритании из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты обратятся за помощью к армии страны, сообщает Daily Mail.

В конце июля Ассоциация автоперевозчиков сообщила, что в стране не хватает около 100 тыс. водителей, из-за чего могут возникнуть проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины. Это произошло из-за Brexit, когда огромное количество иностранной рабочей силы покинуло Королевство, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права. При этом, как отмечает издание, проблему осложняет ситуация с локдауном, вызванного пандемией COVID-19.

В связи с этой ситуацией руководство Великобритании намерено попросить армию прислать порядка двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза в супермаркеты еды и медикаментов.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует сократить количество британских телешоу и фильмов, показываемых после Brexit.