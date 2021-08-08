Аномальная жара до 35-37°С надвигается на регионы ЦФО

В Белгородской, Курской, Костромской, Воронежской и Тамбовской областях 9 августа прогнозируется температура от 33 до 37°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Сильная жара до 30-33°С ожидается также в Брянской, Ивановской, Липецкой областях. Во Владимирской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях воздух прогреется до 27-30°С .

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют нестабильность погоды в августе — ожидается, что окончание лета будет сопровождаться в основном прохладными температурами и осадками. В то же время на ближайшие дни некоторые регионы страны накроет аномальная жара, тогда как Москву ждет «жарковатая погода», но без аномалий. Ливни и грозы также сохранятся в отдельных точках России.

Краснодарский край, Ставрополье и Крым также ожидают аномально высокие температурные показатели — +35-38°С, а в Дагестане, Чечне и Ингушетии столбики термометров поднимутся до +40°С.