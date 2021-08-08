В Азове женщина избила пенсионерку и скинула с лавочки

В городе Азов Ростовской области женщина избила пенсионерку, которая сидела на лавочке рядом с подъездом. Видео инцидента опубликовал life.ru.

На кадрах видно, как женщина подошла к бабушке и стала ее бить. Сначала агрессорша нанесла пенсионерке несколько сильных ударов по голове, после чего ударила ногой в грудь пострадавшей. Затем она скинула пенсионерку со скамейки.

При этом несколько человек стояли возле подъезда и просто следили за происходящим. После падения к пенсионерке подошла девушка и помогла подняться с земли.

По словам очевидцев, скандал случился из-за сына нападавшей, который поругался с одной из соседок по дому. Та якобы сделала школьнику замечание из-за того, что он курит. При этом она сильно толкнула школьника.

Как заявили изданию в пресс-службе МВД по Ростовской области, в полицию уже сообщили о разборках, в результате которых пенсионерка получила травмы.

В ведомстве добавили, что по данному факту осуществляется проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в российской деревне Вопша пенсионера связали и избили до смерти в собственном доме.