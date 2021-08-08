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Двух человек в США арестовали за убийство грудного ребенка

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В США полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве 10-недельного ребенка, за которым они присматривали. Об этом сообщает New York Post.

По утверждениям полицейских штата Вашингтон, мать оставила ребенка на попечение своим друзьям.

Отмечается, что ребенок был найден мертвым. Правоохранительные органы обнаружили на месте инцидента улики, доказывающие «грубую халатность» со стороны «нянек».

Специалисты судебно-медицинской экспертизы округа Кинг подтвердили, что смерть ребенка является следствием убийства.

«Нянькам» предъявлено обвинение в убийстве второй степени. Сейчас они находятся в исправительном учреждении округа Кинг.

«Смерть грудного ребенка затрагивает всех в нашем обществе. И я очень горжусь, нашими офицерами и детективами, которые работали над этим сложным делом. Мы все стремимся обеспечить справедливость для ребенка и его семьи», — заявил начальник полиции Редмонда Даррел Лоу.

Ранее отца 39-дневного младенца признали виновным в убийстве своего ребенка — судмедэксперты нашли у новорожденного более 71 переломов и трещин в ребрах и заключили, что ребенка неоднократно били и трясли.

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