РЖД проводит собственное расследование после отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

Компания РЖД организовала собственное расследование после отравления детей в поезде, следовавшем по маршруту Мурманск — Адлер.

«Проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда № 225/226 Мурманск — Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК», — говорится на сайте перевозчика.

В РЖД добавили, что следят за состоянием госпитализированных детей, к месту отдыха пострадавшие и их сопровождающие будут доставлены бесплатно.

Ранее сообщалось, что в вагоне-ресторане поезда, где отравились дети, обнаружили просроченные продукты.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция». По последним данным, число госпитализированных с отравлением детей на Кубани увеличилось до 87.

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Для выяснения обстоятельств была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.