Любовь Соболь покинула Россию, несмотря на наложенный запрет

Экс-юрист ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Любовь Соболь уехала из России спустя пять дней после того, как ее приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Соболь улетела в Стамбул рейсом из «Внуково» вечером 7 августа.

По данным телеканала, в столице Турции у нее будет пересадка. О месте, куда направляется Соболь, не сообщается.

Ранее адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал, что суд постановил запретить Соболь покидать жилище с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также предписал являться в инспекцию трижды в месяц.

Соболь была одним из фигурантов так называемого «санитарного дела». По заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк, они участвовали в организации незаконной акции в Москве 23 января текущего года, создавшей угрозу распространения COVID-19.