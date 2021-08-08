В Приморье молния убила мужчину во время ловли медуз

Житель поселка Тавричанка в Приморском крае погиб от удара молнии во время ловли медуз. Об этом сообщает Следственный комитет России по Приморскому краю.

В СК уточнили, что инцидент произошел неподалеку от села Прохладное в Надеждинском районе. В субботу утром 53-летний мужчина с сыном отправились в Угловой залив на резиновых лодках на ловлю медуз.

В публикации отмечается, что во время заплыва ухудшились погодные условия – пошел сильный дождь с грозой и молнией.

«Со слов сына потерпевшего, обернувшись, он увидел яркую вспышку около стоящего в лодке отца, после чего последний упал в воду. Сын оттащил тело отца без признаков жизни на берег и вызвал скорую медицинскую помощь. Приехавшие сотрудники скорой медицинской помощи зафиксировали смерть мужчины», — рассказали в СК по Приморскому краю.

В СК сообщили, что по данному факту была организована доследственная проверка.

Ранее в результате удара молнии в Бангладеш погибли по меньшей мере 17 гостей свадьбы.

Инцидент произошел, когда группа участников свадебного мероприятия спустилась с лодки в прибрежном городе Шибгандж и направлялась к дому невесты.