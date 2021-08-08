Тамбовчанин выстрелил в лоб из винтовки своей теще

В Тамбовской области житель села Верхоценье выстрелил в лоб из винтовки матери своей сожительницы, передает местный телеканал «Новый век».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 41-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Также его привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях (побои).

Как сообщается, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ссоры, которая произошла в помещении дома матери его сожительницы – 80-летней женщины. В ходе перепалки мужчина заявил, что сейчас начнет убивать. После этого он выстрелил из имевшейся у него пневматической винтовки в область лба пенсионерки. Женщина была ранена, пуля застряла в мягких тканях.

Затем мужчина пошел спать, положив винтовку возле себя на диване.

Ранее в Краснодаре мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник в частный дом и напал на семью, в результате чего два человека погибли, трое были ранены.