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Москвичи и петербуржцы оценили идею всеобщего тестирования на COVID-19

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Москвы и Петербурга на тему всеобщего тестирования на коронавирус, передает РБК.

Так, по мнению 32% жителей столицы власти должны организовать всеобщее тестирование на коронавирус, 42% выступили против. Сторонников обязательных тестов оказалось больше среди мужчин (34% против 30% среди женщин), в основном об этой мере положительно отзывались участники опроса в возрасте до 34 лет (35%).

В Петербурге за проведение массового тестирования выступили 36%, а 40% — против. Как и в Москве, такую идею поддержали больше мужчин, чем женщин (38% против 34%). Идею обязательного тестирования одобрили респонденты в возрасте 35 лет и старше.

SuperJob провел опрос после того, как власти Китая решили провести тестирование среди всех жителей города Ухань, где в конце 2019 года были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

В исследовании приняли участие по 1,6 тыс. москвичей и петербуржцев старше 18 лет.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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