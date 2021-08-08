Генконсульство РФ в Стамбуле: среди пострадавших в ДТП с автобусом нет россиян

Граждан России не было в автобусе, который перевернулся на трассе около турецкого города Балыкесир, сообщили «Газете.Ru» в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

«По предварительным данным, наших граждан нет ни в числе пострадавших, ни в числе погибших. Надеемся, и не будет. Среди иностранных граждан там есть только один, как сообщила нам местная жандармерия, и не россиянин. Остальные — граждане Турции», — сообщили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что в результате аварии с междугородним автобусом в Турции погибли 14 человек, 18 получили ранения. Автобус следовал из города Балыкесир в Эдремит.