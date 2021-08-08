В Сочи не смогли приземлиться пять самолетов из-за грозы

Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за погодных условий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящий момент в реках наблюдается неблагоприятный подъем уровня воды, возможно формирование смерчей. С 7 по 9 августа действует штормовое предупреждение.

В конце июля в Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планировалась эвакуация города. Позже стало известно, что еще несколько рек вышли из берегов, затопив автостраду «Адлер-Сочи».