Житель Новосибирска напал на людей на детской площадке

Мужчина напал с ножом на знакомых на детской площадке в Новосибирске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Державина в Центральном районе.

«Вчера трое мужчин распивали спиртные напитки прямо на детской площадке, ближе к вечеру произошла потасовка. Один из мужчин в сильном алкогольном опьянении достал нож и пырнул двух других. Одного сильно в ногу, другого в руку. Лужи крови кругом», — говорится в публикации со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что напавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, а пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Ранее следователи начали проверку инцидента, когда мать ударила ножом в глаз сына-инвалида в Сызрани. Ребенок ничего не слышит и не говорит, причина нападения неизвестна.

В больницу с тяжелой травмой глаза доставили ребенка-инвалида 4 августа. В результате пострадавший теперь может ослепнуть на один глаз из-за полученной травмы.

По словам матери 9-летнего сына, травма была получена им из-за неосторожного обращения с ножом.