Диетолог назвала правила употребления арбуза

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева рассказала о правилах употребления арбуза.

По ее словам, как любые фрукты или ягоды, арбуз не стоит есть килограммами, особенно людям с предрасположенностью к набору веса или сахарному диабету. Это связано с тем, что в плодах содержится сахар.

Также специалист посоветовала есть арбуз в первой половине дня, чтобы не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь и не прерывать сон.

«Прерывистый сон не позволит вам восстановиться, как следует подготовиться к следующему дню, что тоже, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение, на набор веса. Потому что, когда мы недосыпаем, мы проще переедаем, набираем вес», — объяснила Селезнева RT.

Кроме того, диетолог предупредила о возможности отравления арбузом, если в него добавляли посторонние вещества. Поэтому необходимо покупать арбузы в сезон, а также интересоваться, где они были выращены.

Ранее врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых.