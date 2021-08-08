Жителей округа Колумбия терроризирует невидимый плотоядный клещ

Жителей столичного округа Колумбия в Соединенных Штатах терроризирует невидимый плотоядный клещ, сообщает газета The New York Times.

Синтия Палмер из Арлингтона, в соседнем штате Вирджиния рассказала, что эти клещи не дают возможности выспаться. Укус чесоточных клещей дубового листа вызывает множество болезненных и зудящих язв.

«Мы выглядим так, как будто мы заляпаны кляксами белой краски. Язвы красные и опухшие, так что это не очень красиво», — рассказала Палмер.

Ученые университета Маунт-Сент-Джозеф в Цинциннати объясняют, что эти чесоточные клещи появились в округе Колумбия после того, как здесь прошла миграция цикад, яйцами которой питаются эти клещи.

«Это явление связано с присутствием цикад, и оно исчезнет. И, в конечном итоге, у вас не будет этого в следующем году, потому что цикады [в округе Колумбия] не появятся», — заявил Джин Критски, декан факультета поведенческих и естественных наук.

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