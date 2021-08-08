В Японии 30 000 человек должны эвакуироваться из-за тайфуна, приближающегося к Токио

В Японии, в столичном регионе Канто, 30 000 жителей Токио и ближайших к японской столице префектур получили предписание на эвакуацию из-за приближающегося к городу тайфуна «Миринэ», сообщили в эфире телеканала NHK.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что по состоянию на 3.00 по местному времени «Миринэ» находился в 30 км к западу от Хатидзёдзимы, одного из островов архипелага Идзу в Тихом океане. Тайфун двигался на северо-северо-восток со скоростью около 25 км/ч.

Японские синоптики прогнозируют сильные дожди в префектурах Канто, до 180 мм осадков.

Кроме того, метеорологи предупреждают о приближении еще одного тайфуна — Лупит — с юга, к острову Кюсю.

Ранее к Японии подошел тайфун «Непартак». Представитель оргкомитета летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Маса Такайя заявил, что этот тайфун не сможет повлиять на проведение соревнований.