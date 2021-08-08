В Миннесоте легкомоторный самолет упал на жилой дом

В американском штате Миннесота, в городе Виктория легкомоторный самолет упал на жилой дом, есть погибшие, сообщает телеканал CBS Minnesota.

Инцидент произошел в 17.40 (1.40 мск) в субботу, 7 августа.

Федеральное авиационное управление США уточняет, что самолет модели Mooney M20 совершал полет из муниципального аэропорта Александрии в штате Виргиния в аэропорт города Инден-Прери в штат Миннесота.

Шериф округа Карвер, где находится город Виктория, подтвердил информацию о погибших, однако не уточнил количество. Известно, что все, кто был на борту самолета, погибли.

Ранее все пассажиры туристического самолета, пропавшего на Аляске, погибли.

Самолет марки de Havilland Beaver был обнаружен в восьми милях на северо-восток от Кетчикана, морского порта на западе Аляски. Крушение произошло в районе национального заповедника «Туманные фьорды».