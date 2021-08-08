Самый успешный сквоттер Нью-Йорка не может попасть в больницу с коронавирусом, так как не платил ипотеку на протяжении более 20 лет, сообщает газета The New York Post.

Гурамрит Ханспал приобрел дом в ипотеку на Лонг Айленде в 1998 году за $290 000, однако вскоре подал документы о банкротстве и не платил по кредиту. Находящегося под защитой законов о выселении в условиях пандемии коронавируса Ханспала нельзя выселить из его дома, однако из-за неплатежей по ипотеке на него не распространяется медицинское обслуживание.

Макс Сольд, юрист компании Diamond Ridge Partners, которая по документам владеет домов Ханспала, считает, что сквоттер сам создает патовую ситуацию.

«Он использует юристов, чтобы выиграть время. «Этот парень фактически издевается над судом», — заявил Сольд.

Несмотря на то, что дом выставлен на продажу, компания не может попасть внутрь и провести переоценку собственности — при этом состояние жилища оценивается как угрожающее из-за гор мусора внутри.

Ранее в Берлине 60 полицейских были ранены во время столкновений со сквоттерами.