Британский министр: альпака Жеронимо должен быть усыплен, чтобы спасти фермеров

Министр правительства Джордж Юстис из Консервативной партии Великобритании заявил, что альпака Жеронимо должен быть усыплен, чтобы спасти фермеров от разорения, сообщает газета The Daily Mirror.

50-летняя Хелен Макдональд на протяжении четырех лет ведет судебную тяжбу с Департаментом окружающей среды, сотрудники которого хотят ликвидировать животное. Анализы Джеронимо дважды показывали наличие у него в крови микробактерии туберкулеза крупного рогатого скота. К этой болезни восприимчивы как сельскохозяйственные животные, так и человек.

Министр Юстис считает, что несмотря на тяжелые чувства, связанные с уничтожением зараженных животных, усыпление Жеронимо является необходимостью.

«За каждым из этих случаев стоит фермер, понесший убытки и получивший трагедию», — заявил Юстис.

Он привел в пример случай из своей жизни, когда ему пришлось забить свою корову, зараженную туберкулезом.

Ранее 74 тысячи британцев попросили Бориса Джонсона помиловать альпака Джеронимо.