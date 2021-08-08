Гидрометцентр прогнозирует повышение температуры в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе до четверга в Москве прогнозируется заметное повышение температуры, сообщает ТАСС.

«До четверга по крайней мере погода будет теплая, даже жарковатая — температура на 4-5 градусов выше нормы. Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне 27-29 градусов, по области — до 30 градусов», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, максимальная температура ожидается в понедельник, при чем может быть объявлена погодная опасность.

«В понедельник, возможно, будет выпущено предупреждение об опасном явлении «очень жаркая погода», так как, если в Москве температура превышает 30 градусов, это считается некомфортным», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог объясняет переменчивую погоду в европейской части России борьбой циклона и антициклона.

«В воскресенье еще будет облачная погода и небольшой кратковременный дождь, но совершенно летнего типа», — заявил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в регионах европейской части России.