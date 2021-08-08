Самые бедные британцы имеют в три раза меньший шанс вакцинироваться, чем самые богатые

Исследование, проведенное Оксфордским университетом показывает, что самые бедные британцы имеют в три раза меньший шанс вакцинироваться от коронавируса, чем самые богатые, сообщает газета The Daily Mail.

Исследователи поделили население Великобритании на несколько категорий, из которых, согласно исследованию, пятая часть населения отнесена в категорию бедных — из них около 30% еще не получили вакцин от коронавируса.

Среди также пятой части наиболее состоятельных жителей страны также значителен процент непривитых — 11,5%.

«На протяжении всей пандемии у более бедных людей были более низкие результаты [состояния здоровья — «Газета.Ru»], в основном потому, что им по-прежнему приходилось работать, а также потому, что у них было более слабое здоровье. К сожалению, это приведет к тому же, потому что это те же группы, которые не были вакцинированы», — заявил Джо Бибби из аналитического центра Фонда здравоохранения Великобритании.

Отдельно отмечается очень высокая смертность от коронавируса среди этнических меньшинств Великобритании.

Ранее стало известно, что лист ожидания английской Службы здравоохранения может превысить 14 млн человек.