В Макао за сутки не зарегистрировано ни одного случая коронавируса

Органы здравоохранения специального административного района Китая Макао за сутки не зарегистрировали ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

«Все результаты тестов подтверждены сегодня на 02:00 [21.00 по мск — «Газета.Ru»], все они отрицательные», — заявили в минздраве Макао.

Население Макао составляет около 600 тысяч человек, однако при этом Макао является открытым портом, крупный финансовый центр и одним из крупнейших мировых центров казино. Игорный бизнес приносит до 40% доходов района.

Макао на протяжении пандемии коронавируса остается одним из немногих регионов мира, в котором регистрируется нулевое распространение коронавируса. До 3 июля в Макао продолжался более чем 400-дневный период без заражений коронавирусом.

Ранее стало известно, что лист ожидания английской Службы здравоохранения может превысить 14 млн человек.