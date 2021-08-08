Лист ожидания английской Службы здравоохранения может превысить 14 млн человек

Лист ожидания английского подразделения Службы здравоохранения Великобритании может превысить 14 млн человек, сообщает Daily Mail со ссылкой на Институт финансовых исследований (IFS).

Уточняется, что речь идет о миллионах пациентов только в Англии, которые находятся в очереди на получение медицинских услуг. В IFS прогнозируют, что резкий рост количества людей в очереди возникнет из-за возвращения «пропавших без вести» во время пандемии пациентов.

«Согласно этому сценарию, к осени 2022 года списки ожидания вырастут до 14 миллионов, а затем продолжат расти, поскольку число людей, вступающих в список ожидания, превышает число, которое проходит лечение», — рассказали в IFS.

Тем не менее, эксперты института считают, что не все «пропавшие без вести» вернутся в лист ожидания, так как часть людей из этого списка умерли, часть планирует продолжать лечение на дому, а некоторое количество болеющих собираются отказаться от любого лечения.

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