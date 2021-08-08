Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине раскритиковали легкоатлетку Магучих за фото с Ласицкене 04:21
В Макао за сутки не зарегистрировано ни одного случая коронавируса 04:15
В Госдуме оценили идею депутата от КПРФ увеличить рабочую неделю 03:59
Карпин признался, что его беспокоит игра «Спартака» 03:52
Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 03:50
Премьер-министр Израиля назвал гимнастку Ашрам символом трудолюбия 03:36
До половины россиян тратят налоговый вычет на погашение ипотеки 03:29
Карпин рассказал, когда он решил уйти из «Ростова» 03:28
МКС планируют подключить к ГЛОНАСС 03:17
Бывший сотрудник Tesla получит $1 млн за оскорбление на расовой почве 02:48

Лист ожидания английской Службы здравоохранения может превысить 14 млн человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Лист ожидания английского подразделения Службы здравоохранения Великобритании может превысить 14 млн человек, сообщает Daily Mail со ссылкой на Институт финансовых исследований (IFS).

Уточняется, что речь идет о миллионах пациентов только в Англии, которые находятся в очереди на получение медицинских услуг. В IFS прогнозируют, что резкий рост количества людей в очереди возникнет из-за возвращения «пропавших без вести» во время пандемии пациентов.

«Согласно этому сценарию, к осени 2022 года списки ожидания вырастут до 14 миллионов, а затем продолжат расти, поскольку число людей, вступающих в список ожидания, превышает число, которое проходит лечение», — рассказали в IFS.

Тем не менее, эксперты института считают, что не все «пропавшие без вести» вернутся в лист ожидания, так как часть людей из этого списка умерли, часть планирует продолжать лечение на дому, а некоторое количество болеющих собираются отказаться от любого лечения.

Ранее ковид-диссидент умер в Великобритании от коронавируса после сообщений о заговоре вокруг вакцин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Около 200 детей вместо летних лагерей попали на карантин
У отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей выявлен норовирус нового типа
Поквитаться за Авериных: Россия борется за золото в группе. LIVE
Токио-2020. Художественная гимнастика. Группы. Финал. ОНЛАЙН
США продолжают бомбить Афганистан, несмотря на вывод войск
Бомбардировщики B-52 ВВС США нанесли авиаудары по талибам* в Афганистане
Рогозин призвал вернуть «расстрелы» за коррупцию в ОПК
Минцифры прорабатывает сбор биометрических данных таксистов и водителей каршеринга
Премьер-министр Израиля назвал гимнастку Ашрам символом трудолюбия
Президент Абхазии оценил роль России в событиях августа 2008 года
Новости и материалы
На Украине раскритиковали легкоатлетку Магучих за фото с Ласицкене
В Макао за сутки не зарегистрировано ни одного случая коронавируса
В Госдуме оценили идею депутата от КПРФ увеличить рабочую неделю
Карпин признался, что его беспокоит игра «Спартака»
Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании
До половины россиян тратят налоговый вычет на погашение ипотеки
Карпин рассказал, когда он решил уйти из «Ростова»
МКС планируют подключить к ГЛОНАСС
Бывший сотрудник Tesla получит $1 млн за оскорбление на расовой почве
Обвинившая принца Эндрю в педофилии американка может подать против него иск до 14 августа
В «Нижнем Новгороде» рассказали о травме игрока команды Миладиновича
США отказались признать выборы в Никарагуа легитимными
Тренер «Бреста» рассказал об эрекции от мысли о переходе Месси в «ПСЖ»
Муж Ласицкене критически высказался о министре спорта России
Карпин ответил на вопрос о возможной встрече с Дзюбой
Гидрометцентр предупреждает об аномальной жаре в регионах европейской части России
Плющенко поддержал сестер Авериных после скандала на ОИ в Токио
Для штаммов коронавируса могут использоваться названия созведий
Все новости
«Главный вызов для Украины — война с Россией»
Глава СНБО Данилов заявил о желании Москвы уничтожить Киев
Россия борется за медали последнего дня Олимпиады. LIVE
Россия претендует на медали в гимнастике, велотреке и гандболе. ОНЛАЙН
«Были проблемы»: Рогозин назвал причину включения двигателей «Науки»
В «Роскосмосе» считают, что предсказать поведение системы МКС сложно
«Лукашенко ввел нас в зависимость от России». Главное из интервью Тихановской
Тихановская призвала избавить Белоруссию от зависимости от России
Засада для «Охотника». Какие проблемы ждут российский боевой беспилотник-невидимку
Сергей Шойгу в Новосибирске провел совещание по тяжелому беспилотному летательному аппарату С-70
Во время пандемии количество голодающих в мире увеличилось на 80%
ООН заявила, что к концу 2021 года с голодом столкнутся 270 млн человек
«Надо думать о продленке»: депутат предложил россиянам работать в выходные
В Федерации профсоюзов ответили на предложение увеличить рабочую неделю
Как уживаются китайские мафиози и коммунистическая партия
Китай ужесточает борьбу с триадами
Годовщина выборов и протестов в Белоруссии. Власти США думают о новых санкциях
CNN: Вашингтон может ввести новые санкции против Минска 9 августа — в годовщину выборов
«Деньги перед посадкой на рейс»: Литва придумала новый способ борьбы с мигрантами
Литва готова платить мигрантам по €300 за вылет домой
Как выглядит самая большая в мире ракета производства SpaceX
Илон Маск опубликовал фотографии собранной ракеты Starship
Увеличат выплаты и пересмотрят условия: как дальневосточным регионам помогут после ЧС
Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС
Русалка из Кремля: чемпионка Пацкевич оказалась сотрудницей администрации президента
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях