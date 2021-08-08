Гидрометцентр предупреждает об аномальной жаре в регионах европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что некоторые регионы европейской части России и юга страны попадут в зону аномальной жары на следующей неделе, сообщает ТАСС.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что южные регионы европейской части России и Поволжье попадут под еще более жаркую погоду.

«На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов. Кроме Кировской области, в Поволжье везде температура выше 30 градусов прогнозируется, а в Самарской области — до 36-38 градусов, в Татарстане — до 35 градусов, в Оренбургской области — до 36 градусов, ко вторнику потеплеет до 39 градусов даже. В Саратовской области ко вторнику потеплеет до 37 градусов», — пояснил Вильфанд.

Ранее был назван срок наступления бархатного сезона на курортах России.