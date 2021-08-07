Врачи поставили общий диагноз детям, снятым с поезда на Кубани

Медицинские специалисты поставили диагноз детям, которых сняли с поезда на Кубани с симптомами отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При осмотре на одной из станций в Ростовской области был поставлен диагноз «функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта». Позднее медики поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция», — заявил источник.

Накануне стало известно, что около 250 детей ехали двумя организованными группами в летние лагеря Краснодарского края. Внезапно около 20 пожаловались на симптомы отравления. Ранее сообщалось, что часть детей, ехавших на поезде из Мурманска в Адлер, госпитализировали в больницу Кубани. По последним данным, у детей состояние средней степени тяжести.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») по факту отравления детей.