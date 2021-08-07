Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за роста уровня воды в Амуре

Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах региона, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

«Вводим режим ЧС в связи с осложняющейся паводковой обстановкой в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах», — написал он.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается подъем уровня воды в Амуре с превышением отметок опасного явления.

Ранее сообщалось, что циклон, надвигающийся на Амурскую область, вызвал сильные дожди, результатом которых стало подтопление, отрезавшее два населенных пункта. В городе Завитинске дождевым паводком подтоплено 400 приусадебных участков, шесть частных жилых домов, размыло участок автомобильной дороги сообщением город Завитинск – село Валуево в районе озера Неумывакино.

Сильное подтопление также отмечается в пгт Талакан, который находится на берегу Бурейского водохранилища.