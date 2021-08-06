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Эксперт рассказал, как долго после COVID-19 может восстанавливаться обоняние

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Восстановление обоняния после коронавируса может в некоторых случаях занять годы, заявил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«К сожалению, нервная ткань, в том числе обонятельные нервы, восстанавливается гораздо медленнее, чем, например, слизистые или кожные покровы», — пояснил эксперт в прямом эфире в рамках просветительской кампании «разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Специалист признался, что у него самого обоняние после COVID-19 вернулось примерно через восемь месяцев. Кроме того, по словам Семенова, заболевание негативно влияет на когнитивные способности.
«Особенно страдают оперативная память, скорость реакции, способность к параллельным процессам, то есть многозадачность», — отметил он.

Ранее заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин заявил, одышка, усталость, проблемы с пищеварением и неврологические отклонения могут говорить о развитии постковидного синдрома у переболевших коронавирусом. При это самыми серьезными осложнениями могут стать проблемы с сердцем.

В то же время врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала, что практически у всех пациентов в период коронавируса снижается аппетит. При этом после выздоровления он, наоборот, усиливается, что может стать причиной развития ожирения.

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