Туристка упала со скалы в Сочи во время фотосессии

Южный поисково-спасательный отряд МЧС России заявил о происшествии с участием туристки в Адлерском районе на территории рекреационного объекта «Каньон Псахо». Девушка делала фотографии и сорвалась со скального уступа, сообщается на странице экстренного ведомства «ВКонтакте».

«При падении она получила серьезные травмы, самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей в ее транспортировке», — уточнили в пресс-службе оперативной службы.

На служебных машинах повышенной проходимости к пострадавшей выдвинулись семь сотрудников Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС России.

Прибыв на место, спасатели спустились к пострадавшей девушке. Погрузив ее на носилки, воспользовавшись альпинистским снаряжением, туристку эвакуировали. Затем 21-летняя отдыхающая, упавшая со скалы в ходе фотосессии, была передана медикам.

Ранее две девушки упали с обрыва в Дагестане. На кадрах видно, что на качелях отсутствуют ремни безопасности, и во время катания девушки срываются и падают с обрыва.