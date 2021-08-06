Москвича, уколовшего школьницу, арестовали за склонение к потреблению наркотиков

Кузьминский суд столицы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении к употреблению наркотических средств школьницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя московского суда Карину Каленову.

«Суд избрал Ильясову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября», — уточнили в суде.

Мужчину обвиняют по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего»).

Ранее полицейские задержали жителя Москвы в рамках проверки истории о школьнице. Ученица сказала следователям, что кто-то «уколол» ее на улице неизвестным веществом. По предварительным сведениям, подозреваемым оказался безработный несудимый молодой человек 1997 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу с диагнозом «острое отравление». При этом медики не нашли никаких следов от инъекции на теле 15-летней девочки, госпитализированной с отравлением в городе.