Названо условие, при котором COVID-19 не может поразить организм

Руководитель стационара клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко, кардиолог Заур Шугушев сообщил, что COVID-19 не может поразить организм человека, пока тот болеет гриппом. Об этом он рассказал в интервью с «Известиями».

По мнению кардиолога, в том случае, если риновирус первым поразил легкие, коронавирусная инфекция уже не может пройти сквозь их ткань.

Также врач отметил, что одновременное заражение возможно, однако это очень редкое явление.

«Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже», — подчеркнул специалист.

По словам Шугушева, коронавирус не сможет вытеснить грипп. За время пандемии было пройдено несколько пиков его распространения.

«Он [грипп — прим. «Газета.Ru»] как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%», — добавил эксперт.

Ранее исследователи из Бирмингемского университета и других британских исследовательских центров рассказали, что препарат для снижения уровня холестерина потенциально способен облегчить течение COVID-19 и распространение инфекции.