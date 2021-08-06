Пострадавшая в устроенном блогером Билом ДТП потребовала более 1,6 млн рублей

Екатерина Марушечкина, пострадавшая в аварии на Садовом кольце, которую устроил Эдвард Бил, подала на него исковое заявление с требованием взыскать с блогера 1,617 млн рублей на ремонт поврежденного автомобиля Range Rover. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката истицы Екатерину Гордон.

«В ходе заседания суда первой инстанции и непосредственно перед ним Бил обещал возместить этот ущерб добровольно. Но моя доверительница Екатерина Марушечкина так ничего и не получила, поэтому мы вынуждены подать этот иск», — сказала защитника.

Она добавила, что пострадавшая также намерена взыскать с ответчика стоимость лечения — 6,8 тыс. рублей, расходы на эвакуацию машины — 7,5 тыс. рублей, судебные расходы — 62,55 тыс. рублей и компенсацию морального вреда — 100 тыс. рублей.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Била к двум годам ограничения свободы. Блогера также лишили водительского удостоверения на три года.

1 апреля 2021 года в Москве на Садовом кольце столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.