В США подготовят к сентябрю план повторной вакцинации населения

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США представит к началу осени план по повторной вакцинации населения страны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация США настаивает на необходимости скорейшей разработки стратегии использования бустерных доз вакцин, так как часть населения, а именно, люди старше 65 лет, со слабым иммунитетом и те, кто вакцинировался в первые два месяца после начала применения прививок, могут уже в августе нуждаться в дополнительной дозе вакцины.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.

По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.