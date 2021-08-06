Байден наградил полицейских, оборонявших Капитолий во время штурма 6 января

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел награждение сотрудников полиции Капитолия, которые обороняли здание Конгресса США во время попытки штурма сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

На церемонии награждения, Байден заявил, что причиной волнений возле Капитолия стало безудержное желание Трампа удержать власть.

«Давайте не забывать, что это было. Это была насильственная попытка попрать волю американского народа, добиться власти любой ценой, заменить избирательный бюллетень грубой силой», — заявил Байден.

Полицейские Капитолия были награждены Золотыми медалями Конгресса США — высшей наградой законодательного органа.

«Мы не можем позволить переписать историю. Мы не можем позволить, чтобы героизм сотрудников был забыт. Мы должны понять, что произошло», — прокомментировал Байден награждение полицейских.

Ранее четвертый офицер, защищавший Капитолий США, совершил самоубийство.