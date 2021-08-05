Мать с ребенком выпрыгнула с балкона в Екатеринбурге

Мать, у которой был в руках ребенок, прыгнула с третьего этажа в Екатеринбурге. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Инцидент с участием 30-летней женщины произошел в среду, 4 августа.

Согласно предварительным данным, мать обращалась в МВД, жалуясь на побои со стороны мужа. В скором времени в квартиру на Авиационной направили лейтенанта патрульно-постовой службы. Сотрудник правопорядка встретил женщину, она была в неадекватном состоянии.

Затем по данному адресу решили вызвать психиатрическую бригаду скорой помощи. Однако в один момент женщина заперлась с сыном на балконе.

«Полицейский разбил окно и сделал все возможное, чтобы остановить нерадивую мать. К сожалению, он не успел», — уточнил источник.

Пострадавшую госпитализировали в больницу Верхней Пышмы с пневмонией и переломом позвоночника. Сам ребенок сейчас в детской больнице № 9, у него подозревают черепно-мозговую травму.

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