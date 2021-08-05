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Возгорание произошло на Киевском вокзале в Москве

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Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на Киевском вокзале в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В МЧС по городу Москве рассказали, что информация о пожаре поступила в 17:12 мск.

«На цокольном этаже здания происходило загорание личных вещей на общей площади около 25 кв. метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 17:42 загорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало» — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

В целях обеспечения безопасности была организована эвакуация людей с Киевского вокзала.

Ранее возгорание кабеля произошло вечером 3 августа в тоннеле между «Театральной» и «Тверской» на Замоскворецкой ветке столичного метро.

Поезд высадил пассажиров на станции «Тверская» на время ликвидации возгорания

Для того чтобы окончательно восстановить интервалы движения поездов на «зеленой» линии Московского метрополитена, потребовалось дополнительное время. Причина возгорания кабеля не уточняется.

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