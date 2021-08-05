Издание «МБХ медиа» прекращает работу

Проект «МБХ медиа» объявил в своем Telegram-канале о завершении работы после блокировки Роскомнадзором.

По словам бывшего главного редактора издания Вероники Куцылло, сайт блокировали уже и ранее, однако теперь продолжать работу стало опасно.

«На этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими. <...> Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается», — говорится в публикации на странице Куцыпло в Facebook.

4 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Открытых медиа» и «МБХ медиа». На следующий день «Открытые медиа» объявили о прекращении работы. Владельцем обоих изданий является российский предприниматель Михаил Ходорковский.