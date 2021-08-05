Заключенный новосибирской колонии пытался организовать террористическую ячейку

Мужчина, отбывающий наказание за разбой в одной из колоний Новосибирской области, был приговорен к трем годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

«В августе 2021 года 1-м Восточным окружным военным судом Д. Файзалиев признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к лишению свободы на 3 года. С учетом ранее вынесенного судом неотбытого срока, ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Заключенный был осужден в 2015 году, после чего отбывал наказание в ИК-2 ГУ ФСИН России по Новосибирской области. Там он попытался создать религиозно-террористическую ячейку: осужденный распространял идеи радикального ислама, пропагандировал необходимость поездки в Сирии для участия в локальных незаконных вооруженных формированиях и с одобрением относился к деятельности террористов.

Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Чечни Мохьамадхана Абдулвахабова за содействие терроризму. В мае 2014 года он передал в селе Чечен-Аул своему знакомому свои и собранные у других людей деньги, чтобы тот сумел отправиться в Сирию и примкнуть к запрещенному вооруженному формированию.