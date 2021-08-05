Воздух в Москве прогреется до +25°C

Температура воздуха в столице в четверг составит +23-25°C, следует из прогноза Гидрометцентра России.

«Небольшой дождь, на западе области местами умеренный», — говорится в сообщении.

Порывы ветра составят 5-10 м/c, а атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, вода в реках центра Европейской России останется теплой даже после Ильина дня (2 августа) из-за теплых ночей. Считается, что после этого дня вода в водоемах становится холодной для купания.

В то же время ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последний месяц лета будет в Центральной части России дождливым и умеренно теплым. Жаркая погода будет только в первой декаде августа, к средине месяца дневная температура опустится до +18-23°C, а ночная — до +8-13°C. По его словам, уже за первые 10 дней августа в регионе прольется свыше половины месячного объема осадков.