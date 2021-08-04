Школьница, родившая от 10-летнего, рассказала о второй беременности

Жительница Красноярского края 15-летняя Дарья, родившая от 10-летнего школьника, рассказала о второй беременности. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам подростка, сначала она сомневалась, оставлять ли ребенка, так как уже растит дочь. Однако позже заявила, что аборт делать не будет.

«Да, хоть во мне сейчас и обычное скопление клеток, не ребенок, но все же очень жалко прерывать чью-то жизнь. Тем более когда я рожу, Миле будет уже два года, с ней будет не настолько трудно, буду ее иногда оставлять с бабушкой (моей мамой). Да и мне самой уже будет 16. Я смогу переехать, купив квартиру (деньги на нее уже есть)», — написала она.

Россиянка встречается с 17-летним жителем Самарской области и забеременела от него.

«Также поговорила с Максимом. Как он сказал, он тоже будет помогать с ребенком. На тот момент ему уже будет 18. У него будет собственная квартира», — добавила Дарья.

Ранее мать 13-летней школьницы из Красноярского края, которая забеременела от 10-летнего мальчика, рассказала, что врачи до последнего не подозревали о положении девочки.