В Уфе начали проверку после видео, где мужчина избивает детей в подъезде

Следственный комитет устанавливает обстоятельства применения мужчиной насилия к детям в подъезде жилого дома Уфы. Об этом сообщается на сайте СК Башкирии.

«Как сообщается, указанный мужчина является родителем детей, а событие имело место на улице Летчиков в Уфе», — говорится в сообщении.

В данный момент следователи опрашивают родителей, детей, а также очевидцев произошедшего. Также планируется провести медицинское освидетельствование несовершеннолетних, исследовать жилищно-бытовые условия проживания семьи.

Ранее в Telegram-каналах появился ролик, на котором видно, как мужчина возле подъезда бьет мальчика по голове, из-за чего тот падает. Затем в подъезде он ругается с женщиной, держащей мальчика на руках, при этом за нее прячется девочка. Мужчина сначала сильно толкает девочку, затем пытается пнуть ее, хватает за волосы и с силой отталкивает, ребенок ударяется об угол стены и падает.

Также сообщалось, что сын певца Стаса Пьехи, 7-летний Петя, был избит женой российского судьи Владислава Безбородова.