В Забайкалье после столкновения двух грузовых поездов сошли с рельсов 10 вагонов

На перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае после столкновения двух грузовых составов 10 вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

«3 августа 2021 года в 22:40 мск (в 4:40 по местному времени, 4 августа) на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов», — сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

Отмечается, что габарит соседнего пути, движение на перегоне временно приостановлено, пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

В пресс-службе ЗабЖД подчеркнули, что ожидается задержка пассажирских поездов.

Ранее в Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов.

В результате аварии пострадали двое человек из числа локомотивной бригады, еще двое погибли.

Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований транспортной безопасности. Следователи проводят осмотр места происшествия.