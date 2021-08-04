Захваченный танкер приказали направить в иранские территориальные воды

Вооруженные люди, захватившие танкер Asphalt Princess, приказали экипажу следовать в иранские территориальные воды. Об этом сообщает «Би-би-си».

В публикации утверждается, что в настоящее время танкер направляется в сторону Ормузского пролива.

Издание уточняет, что судно принадлежит компании Prime Tankers («Прайм танкерс») со штаб-квартирой в Дубае. В 2019 году, как напомнила корпорация, нефтяной танкер Riah («Риах»), также принадлежавший Prime Tankers, «был захвачен иранскими военнослужащими».

Ранее Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате судна в Оманском заливе примерно в 100 километрах от побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

К решению данного вопроса подключился МИД Великобритании, который в срочном порядке расследует инцидент у берегов ОАЭ.

Внешнеполитические ведомства Соединенного Королевства и США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.

Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) во вторник заявила, что рассматривает произошедший у побережья ОАЭ инцидент как «потенциальный захват».