Россиян предупредили о торнадо

Торнадо может наблюдаться в регионах Среднего Поволжья 3 августа, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает ТАСС.

«Торнадо для России — редкость. Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью», — сказал Тишковец.

По его словам, сейчас в Центральной России погоду определяет холодный атмосферный фронт. После 30-градусной жары вторжение холода вызвало рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. метров.

Сегодня данный фронт смещается к востоку от Москвы и самой столице не грозит, добавил специалист.

«Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь — без «камней» с неба. А «камни» с неба завтра [4 августа] ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», — отметил эксперт.

Тишковец подчеркнул, что весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток, где ожидаются грозы, ночные ливни, местами с градом. Ночью ожидается затишье, однако днем 3 августа «на линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов и отдельные районы. На непогоду повлияет и близкое расположение городов к Волге.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на август в Центральной части России. По прогнозу синоптика, последний месяц лето будет дождливым и умеренно теплым.